الطائر الأخضر يعلن جدول رحلاته لغد الاثنين

2022/10/09 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم الاثنين الموافق.



10/ 10/ 2022.

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الطائر الأخضر يعلن جدول رحلاته لغد الاحد

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