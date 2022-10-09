2022/10/09 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج "ابتكارات" هو احتفاء بروح الاختراعات والابتكارات، بدءا من رواد العلم البارزين عبر قرون التاريخ الماضية إلى الحالمين، أصحاب الرؤى المستقبلية في يومنا الحالي.

يقدّم البرنامج معلومات ممتعة في فقرات مثل "اختبر معلوماتك" و"كلمات ومعانيها"، كما يسلّط الضوء باهتمام شديد على "العباقرة الشباب" الذين يحدثون تغييرا.





يستعرض "ابتكارات" القصص الفريدة للابتكار الأميركي وقصص المخترعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، من أرشيف متحف هنري فورد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابتكارات – الجزء التاسع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابتكارات – الجزء التاسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).