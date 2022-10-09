محكمة السليمانية ترد الدعوى المقامة ضد بافل طالباني من قبل نجل عمه

2022/10/09 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

ردت محكمة السليمانية، اليوم الاحد، الدعوى المقامة ضد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني من قبل نجل عمه لاهور شيخ جنكي، بحجة ان القضية ليست من أختصاصها.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المحكمة ردت الدعوى، وقالت أن القضية ليست من اختصاصها"، مبينا أن "المحكمة لم تقرر غلق القضية لصالح أي من الطرفين، ولم تتعمق في تفاصيلها، أي أنها لم تقرر إن كانت القضية قانونية أم غير قانونية، وأعلن القاضي أن هذه القضية ليست من اختصاص المحكمة، وان ملف القضية من اختصاص دائرة الاحزاب والمنظمات التابعة للمفوضية العليا للانتخابات، حيث بالامكان حسم القضية هناك".

وبحسب وثائق، تداولتها وسائل الإعلام، فإن لاهور شيخ جنكي الذي كان يشغل منصب الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قبل ان يتم عزله من قبل الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، قد رفع دعوى قضائية ضد طالباني، اتهمه فيها بـ"مخالفة بنود وفقرات النظام الداخلي للحزب"، من خلال عزله شيخ جنكي ومنعه من ممارسة مهامه، بحسب ماجاء في الدعوى.

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