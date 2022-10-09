الخطوط الجوية العراقية تحدد موعد انطلاق خدمة الحصول على فيزا الدخول الى مصر

2022/10/09 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حددت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، موعد انطلاق خدمة الحصول على فيزا الدخول الى جمهورية مصر.

وقال إعلام الخطوط في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "إدارة الخطوط الجوية العراقية حددت يوم الثلاثاء المقبل موعداً لإطلاق خدمة الحصول على فيزا الدخول الى جمهورية مصر العربية".

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