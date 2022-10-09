مرشح رئاسة الحكومة محمد السوداني يرفع دعوى ضد محلل سياسي

2022/10/09 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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رفع مرشح الإطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد المحلل السياسي محمد نعناع بتهمة التشهير.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "مرشح الاطار لرئاسة الوزراء محمد شياع رفع دعوى قضائية ضد المحلل السياسي محمد نعناع".

وأضاف ان "الدعوى القضائية رفعت بتهمة التشهير".

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