اندلاع حريق هائل في مركز تسوق تجاري في باكستان

2022/10/09 | 18:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق هائل في مركز "سنتاوروس" التجاري الأحد، فيما تم إخلاء جميع من كانوا داخل المركز بأمان، حسب تغريدة للشرطة في إسلام أباد.

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