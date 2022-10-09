شركة ميتا تختبر أداة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي

2022/10/09 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة ميتا الأمريكية، وهي الشركة الأم لـ “فيسبوك”، عن اختبار أداة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي.



هذه الأداة ستحمل اسم Make-A-Video، ومن المقرر أن تنشئ مقاطع فيديو قصيرة بناء على وصف نصي.

ومن المعروف أن الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها.

ومن أهم هذه الخصائص: القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

تفاصيل عن الأداة الجديدة

سوف تعتمد أداة ميتا الجديدة على أحدث أنظمة التكنولوجيا التوليدية من قسم الذكاء الاصطناعي في الشركة.

نتيجة لذلك سوف تتيح القدرة على تحويل الرسائل النصية إلى فيديو عالي الدقة.

وتهدف أداة Make-A-Video إلى إنشاء مقاطع فيديو مدتها خمس ثوانٍ فقط بـ:

دقة أعلى من 768 × 768 بيكسل.

بمعدل 16 إطارًا في الثانية.

علاوة على ذلك سيعمل الذكاء الاصطناعي على فحص المعلومات النصية التي يدخلها المستخدم.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم تحويل المعلومات النصية باستخدام ملايين التركيبات النصية المرتبطة بالصور إلى مجموعة من الصور المتحركة.

وتعقيبًا على هذا الأمر ذكرت شركة “ميتا”: “إن مولد تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي قيد الاختبار حاليًا”.

كذلك قالت الشركة: “وسوف يتم تحسين الأداة في المستقبل؛ ما يمنح المبدعين فرصة لإنشاء مقاطع فيديو فريدة من نوعها مليئة بالألوان الزاهية والمناظر الطبيعية”.

وعلى صعيد متصل أضاف “مارك زوكربيرج”؛ المدير التنفيذي لميتا:

“من الصعب جدًا إنشاء فيديو مقارنة بالصور؛ لأنه يتطلب إنشاء كل بيكسل بشكل صحيح، كما يتعين على النظام أيضًا توقع كيفية تغييرها بمرور الوقت”.

نبذة عن مستقبل شركة ميتا

يذكر أنه بجانب التقدم الذي تحرزه الشركة في مجال إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي أعلنت”ميتا” عن خططها لتجميد التوظيف وإعادة هيكلة بعضها، في محاولة لخفض التكاليف وتغيير الأولويات.

وأخيرًا يأتي قرار تجميد التوظيف في ميتا لتخفيض النفقات السنوية للشركة، بعد انخفاض عائدات الشركة في الآونة الأخيرة للمرة الأولى منذ سنوات.

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