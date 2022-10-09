السجن 3 سنوات لقائد السيارة المتهور بمصر

2022/10/09 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنائية في مصر، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة، لبطل واقعة القيادة المتهورة على طريق القاهرة السويس، التي جرت الشهر الماضي، وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع «التواصل الاجتماعي».وأظهرت مقاطع فيديو، قائد السيارة وهو يقود سيارته بطريقة بهلوانيه، ويمنع السيارات التي خلفه من المرور، قبل أن ينجح الأهالي في توقيفه، بعد بوابة العبور القريبة من مدينة الشروق، وتسليمه للشرطة.وأسندت النيابة للمتهم، الذي يشغل وظيفة إدارية بجامعة بورسعيد، اتهامات تتعلق بحيازة مخدر الترامادول بقصد التعاطي، وقيادة مركبة برعونة وعدم احتراز، حال كونه واقعاً تحت تأثير المخدر، بطريق القاهرة السويس، حيث تضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية شهادة أربعة شهود، فضلاً عما ثبت بتقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي، من أن العينات المأخوذة من المتهم تفيد بتعاطيه المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، حيث كان المتهم يقود سيارة بحالة تدل على كونه تحت تأثير مخدر، ومن شأنها تعريض حياة المارة للخطر.

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