الحدود يخطف نقاط المباراة الثلاث من امام فريق الديوانية ضمن منافسات الدوري الممتاز

2022/10/09 | 18:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نادي الحدود لكرة القدم، مساء اليوم الاحد، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي الديوانية بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الاولى للدوري العراقي الممتاز للموسم الجديد.

وجاء هدف الحدود عن طريق المحترف الموريتاني محمد اسو يعيد في الدقيقة 82 من الشوط الثاني.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد في الساعة الرابعة عصراً، بعد ان كان مقررا لها الانطلاق في الساعة الثالثة عصراً.

وبهذه النتيجة حصل الحدود على أول ثلاث نقاط في منافسات الدوري.

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