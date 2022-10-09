الونان والكريّم يؤكدان أهمية التنسيق بين البرلمان وشبكة الإعلام العراقي واعتماد الخطاب الإعلامي المتوازن

2022/10/09 | 18:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، الدكتور جعفر الونان، ورئيس البرلمان العربي، شعلان الكريم، اليوم الأحد، ضرورة اعتماد الخطاب الإعلامي المتوازن.

وبحث رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الدكتور جعفر الونان، ونائبه الدكتور محمد سلام، خلال استقبالهما نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس كتلة السيادة النيابية الشيخ شعلان الكريم في مقر مجلس الأمناء، أهمية التنسيق بين البرلمان وشبكة الإعلام العراقي من خلال تسليط الضوء على التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية واعتماد الخطاب الإعلامي المتوازن”.



بدوره أكد الكريم أن “الشبكة شكّلت نقلة نوعية في المسيرة الإعلامية، وترسّخت من خلالها قيم ومبادئ حرية الرأي والتعبير، وهو الأمر الذي يعد جزءاً من المسيرة الديمقراطية”.

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