شرطة ميسان توضح ملابسات عملية اغتصاب إحدى المعلمات داخل مدرسة في المحافظة

2022/10/09 | 18:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية شرطة ميسان، اليوم الأحد، تفاصيل ما تم تداوله بشأن تعرض إحدى المعلمات لعملية “اغتصاب” داخل مدرسة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إنه “بسبب التنافس على أجور الطلبة ووجود دعاوى قضائية بين المتنافسين، وبحسب ادعاء ذوي احدى المدرسات التي كانت تعمل سابقا في مدارس الهاشمي، حيث افادوا بتعرض منزلهم الى (الدگة العشائرية) قبل ثلاثة ايام، طالبين الشكوى بحق مدير المدارس الأهلية وابنه وشقيقه”.

وبينت أن “مفارز الأجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على المتهمين المشكو منهم، الذين تمت احالتهم الى الجهات المختصة وما يزالون قيد التحقيق”.

وأضافت ان “الخلافات التجارية وعدم التفاهم بين الأطراف المعنية اوصل الأمور الى إقامة الدعاوى القضائية، وآخرها ادعاء ذوي المدرّسة بتعرض منزلهم لإطلاق العيارات النارية”.

وأكدت المديرية أن ذوي المدرّسة “لم يتطرقوا أو يدعو حصول أي اعتداء آخر او حدوث أي جريمة بحقهم، ما ينفي ذلك تعرض المدرّسة الى جريمة الاغتصاب، بحسب ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً مفاده أن إحدى المعلمات في مدارس الهاشمي الأهلية بمحافظة ميسان، تعرضت لـ”اغتصاب جنسي” وأن مدير المدرسة فرّ إلى جهة مجهولة.

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