العثور على مخلفات حربية داخل السفارة الفلسطينية في بغداد

2022/10/09 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بالعثور على مخلفات حربية داخل حرم السفارة الفلسطينية في بغداد.

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