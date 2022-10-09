2022/10/09 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللهيبي .تحديد الاقسام خارج اختصاص المجلس اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي ان تحديد الاقسام والتخصصات بحسب الدرجات الوظيفة المطلوبة من الفئات المنصوص عليها في قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يوضح آلية تحديد الأقسام والتخصصات المطلوبة للتوظيف المركز الخبري الوطني.

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