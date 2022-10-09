امين بغداد يعلن دعمه للفريق الوزاري الخاص بتطبيق مشروع الاستراتيجية الوطنية ومكافحة الفساد

2022/10/09 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، دعمه للفريق الوزاري لأمانة بغداد الخاص بتطبيق مشروع الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ٢٠٢١ -٢٠٢٤.وذكر بيان للأمانة، تلقاه /المركز الخبري الوطني/،ان “أمين بغداد قدم الدعم […]

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