لجنة الخدمات تقترح إعادة قانون التجاوزات السكنية إلى الحكومة

2022/10/09 | 18:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اقترحت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الأحد 10/09/2022، إعادة مشروع قانون التجاوزات...

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