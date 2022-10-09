2022/10/09 | 18:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: رفع مرشح قوى الإطار التنسيقي، لمنصب رئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني،...

ظهرت المقالة مرشح الاطار السوداني يرفع دعوى ضد محمد نعناع بتهمة التهجم أولاً على المسلة.

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