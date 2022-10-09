الديمقراطي يشترط تضمين ابرز اتفاقيات الكاظمي في برنامج حكومة السوداني

2022/10/09 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتقد عضو الحزب الديمقراطي الكُردستاني النائب عن محافظة نينوى ماجد شنگالي، اليوم الاحد، التلكؤ الواضح في تطبيق اتفاق سنجار رغم مرور عامين عليه، داعيًا الى تضمينه كشرط أساسي في البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة.

وقال شنگالي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "في التاسع من 9 أكتوبر/تشرين أول 2020، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة اقليم كُردستان، يقضي بتطبيع الاوضاع في سنجار ادارياً وسياسياً وامنياً وحفظ الأمن في سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان، لإخراج الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء كما ينص الاتفاق أيضا على إنهاء وجود تنظيم (بي كا كا) في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة وضمان عودة العوائل النازحة الى مناطقها وتوفير البيئة الآمنة لمعيشتهم بسلام".

وأضاف أنه "في الذكرى الثانية للاتفاق وحتى الآن لم تستطع الحكومة المحلية من العودة الى ممارسة عملها داخل المدينة ولا يزال عناصر الجماعات المسلحة يتواجدون في قضاء سنجار، خلافاً لبنود الاتفاق وما زال السواد الاعظم من العوائل النازحة غير قادرة على العودة بسلام الى مناطقها، في تلكؤ واضح من الحكومة الاتحادية وبضغط معروف المصدر لإبقاء القضاء اسيرا الى تلك الجماعات المنفلتة ومن يدعمها داخليا".

واكد أن "استمرار هذا الوضع لا يمكن القبول به ونعتقد ان تضمينه في البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة كشرط اساسي واجب التنفيذ خلال مدة قصيرة ومعلومة هو خطوة ينبغي التركيز عليها لمنح الثقة لها بعيدا عن التسويف والوعود غير المجدية".

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