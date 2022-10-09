2022/10/09 | 19:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، أن المنظومة ستفقد 2500 ميكا واط من الطاقة المنتجة بسبب صيانة مبرمجة لأنابيب الغاز داخل الأراضي الإيرانية من العاشر وحتى الخامس عشر من شهر تشرين الأول الحالي.

وقالت الوزارة في بيان، "نلفت عناية المواطنين والتنويه لهم ولأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، انه وبحسب طلب الجانب الإيراني بإجراء أعمال صيانة ضرورية ومبرمجة لشبكة الأنابيب الناقلة للغاز للمنطقة الوسطى وداخل أراضيهم، (للفترة من ١٠ - ١٥ تشرين الاول٢٠٢٢) ،مما سيتسبب بفقدان قدرة توليدية تصل لحوالي ٢٥٠٠ ميكا واط في عموم المنظومة الوطنية ،نظراً لتوقف ضخ الغاز المورد والذي بدوره سيحدد الطاقات المنتجة من الكهرباء وسيؤثر بجزء يسير على ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء في بغداد والمناطق الوسطى للفترة المشار اليها أعلاه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تنبه إلى تراجع في ساعات التجهيز بسبب أعمال صيانة داخل إيران ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تنبه إلى تراجع في ساعات التجهيز بسبب أعمال صيانة داخل إيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).