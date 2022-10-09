"هانوا" الكورية تتخلى عن مشروع بسماية

2022/10/09 | 19:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت شركة هانوا للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، انها تخلت عن مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لبناء وحدات سكنية في مدينة بسماية بعد أن فشلت في تلقي مدفوعات لسنوات من الحكومة العراقية.

وبحسب تقرير نشره موقع "daily economy Korea the "، وفقاً لما ترجمته وسائل إعلام محلية وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، فإن "شركة هانوا للهندسة والإنشاءات، التابعة لـ"هانوا كورب"، تتوقع خسائر تصل إلى 828 مليار وون - اي ما يعادل 581 مليون دولار من المشروع إذا فشلت في استرداد أي أموال أنفقت عليه".

وأضاف، أن "شركة البناء الكورية، أخطرت الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، التي منحت المشروع لشركة هانوا للهندسة والإنشاءات قبل عشر سنوات، بقرارها إنهاء أعمال البناء في ضواحي بغداد".

وقال بيان للشركة الكورية "انتهكت الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية عقدنا بتأخير المدفوعات عدة مرات".



مضيفاً "نحن الآن بصدد إنهاء المشروع".

يشار الى انه "تم اقتراح مخطط مدينة بسماية الجديدة، الذي وصف بأنه أكبر مشروع تطوير مدينة في تاريخ العراق، لأول مرة في عام 2010 ومنح إلى هانوا في عام 2012 .وكانت الخطة تقضي ببناء 100 ألف وحدة سكنية على مساحة 1830 هكتاراً مع كل ما يلزم من وسائل النقل والمياه والتعليم والصحة والبنية التحتية للطاقة ومع ذلك، أوقفت هانوا العمل في المشروع في ايلول 2020 بعد استكمال 30 ألف منزل حيث فشل العراق في دفع مستحقاته لمدة عامين".

وُيذكر أيضاً أنه "كان من المقرر في الأصل الانتهاء من المشروع في عام 2020 ولكن تم تأجيله إلى عام 2027 بسبب الوضع السياسي غير المستقر في الشرق الأوسط وتأخر المدفوعات من الحكومة العراقية".

وقال مراقبو الصناعة، إن "هانوا تتخلى عن مشروع بسماية لمنع أي تأثير مالي سلبي آخر من الانتشار عبر مجموعة هانوا بأكملها".

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