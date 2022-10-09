بتهمة التهجم عليه.. السوداني يقيم دعوى قضائية ضد المحلل السياسي محمد نعناع

2022/10/09 | 19:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، دعوى قضائية، ضد المحلل السياسي محمد نعناع، بتهمة التهجم عليه.

وطالب السوداني، بحسب وثيقة مرسلة إلى محكمة بداءة الرصافة، من محامي الإطار التنسيقي محمد مجيد الساعدي، وتحصلت عليها “خبر برس” (واخ)، المحلل محمد نعناع، بـ”تعويض مالي قدره نصف مليار دينار، مع تحمل المدعي عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة”.

وكان المحلل السياسي، محمد نعناع، قد اتهم السوداني، خلال لقاء تلفزيوني، بأنه رهيناً لعدد من الشخصيات السياسية في الإطار التنسيقي.

وفيما يلي نص الوثيقة:

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