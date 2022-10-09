أمين بغداد يقدم الدعم الكامل للفريق الوزاري الخاص بتطبيق مشروع الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد

2022/10/09 | 19:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم الاحد، دعمه للفريق الوزاري لامانة بغداد الخاص بتطبيق مشروع الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ٢٠٢١ -٢٠٢٤.

وذكر بيان للامانة، ان “امين بغداد قدم الدعم الكامل للفريق بما يضمن تعزيز دوره في تطبيق الستراتيجية ومحاربة ظواهر الفساد”.

واضاف ان “امين بغداد وجه بتشكيل لجان فرعية داعمة للفريق ومتابعة اجراء جولات ميدانية لكافة دوائر امانة بغداد بما يضمن تذليل الصعوبات كافة ومساعدة المواطن بانجاز معاملته بالشكل المطلوب”.

واشار الى ان “أمين بغداد اكد على ضرورة عدم تاخير المعاملات الخاصة بالمواطنين مع ضمان تقديم الخدمات بشكل سريع لغرض الارتقاء بمؤسسة امانة بغداد الى مستوى الطموح وبما يخدم تطلعات المواطن البغدادي”.

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