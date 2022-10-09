2022/10/09 | 19:25 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان الإضاءة في العاصمة الألمانية برلين) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sZIeLXpGhYE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان الإضاءة في العاصمة الألمانية برلين) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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