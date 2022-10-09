استمرار “الفوضى المجنونة” في “أكثر المطارات الأوروبية كفاءة”

2022/10/09 | 19:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

في مشهد فوضوي، تظهر طوابير طويلة من المسافرين تصل إلى نصب الخيام في الخارج، علاوة على فقدان للأمتعة وإضراب الموظفين بين فترة وأخرى.

في مطار سخيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام، يستمر نقص العمالة في تأجيج الفوضى غير المسبوقة التي بدأت في الربيع، مما دفع العديد من المسافرين والمطلعين في مجال الطيران إلى التساؤل عما حدث لمطار يعتبر منذ فترة طويلة أحد أكثر المطارات كفاءة وأكثرها احتراما في أوروبا إن لم يكن العالم، بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

استمر المطار الهولندي – ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث عدد الركاب الدوليين عام 2021 – في خفض الرحلات الجوية، مما أثار حفيظة شركات الطيران مثل “كيه إل إم”، الناقل الوطني لهولندا التي يقع مركزها في سخيبول.

وطلب المطار مؤخرا من شركات الطيران تخفيض عدد الرحلات بنسبة 22 بالمئة لموسم الشتاء في “وضع ميؤوس منه يفتقر إلى أي منظور”، كما تقول “كيه إل إم” في بيان.

وأضاف البيان أن الوضع “يضر بسمعتنا بين الركاب الحريصين والراغبين في السفر بعد أزمة كوفيد الممتدة”.



في يونيو الماضي، أعلنت هولندا عزمها حصر عدد الرحلات الجوية في مطار سخيبول بـ440 ألف رحلة سنويا بعد أن كانت 500 ألفا قبل وباء كوفيد-19.

وتقدر شركة الطيران الهولندية أنها تكبدت أكثر من 100 مليون يورو (حوالي 96 مليون دولار) من الخسائر جراء الأزمة التي تسببت فيها عمليات الإغلاقات جراء كوفيد.

خلال الصيف، قررت العديد من شركات الطيران الدولية تحويل الرحلات من سخيبول إلى مطارات أخرى، وفقا لموقع “سبمل فلاينغ” المتخصص في شؤون الطيران المدني.

في الشهر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لمطار سخيبول في أمستردام، ديك بنشوب، استقالته بعد شهور من الفوضى المتواصلة التي عمّت أحد أكبر مطارات أوروبا مع تشكل طوابير طويلة ومشاكل في إدارة الأمتعة.

وقال في بيان إن “هناك متابعة واسعة وانتقادات للطريقة التي تعامل بها سخيبول مع المشاكل ولمسؤوليتي كرئيس تنفيذي..



أترك المجال بمبادرة مني لمنح سخيبول المساحة التي يحتاج إليها من أجل بداية جديدة”.

في بيان صدر يوم 30 سبتمبر، قال المطار إنه يعمل بنشاط لتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تحسين الأجور، وجداول عمل أكثر اتساقًا، وتعيين المزيد من الموظفين.

ورفض متحدث إعلامي باسم سخيبول طلبات شبكة “سي إن إن” لإجراء مقابلة، مشيرا إلى “أولويات أخرى هذا الأسبوع” في رسالة عبر البريد الإلكتروني.

ووصف قائد حملة موظفي “سيخبول” في نقابة “FNV” الوطنية، غوست فان دوسبرغ، الظروف التي يعيشها المطار بـ “فوضى مجنونة”.

وقال: “إذا كنت تعمل في سوبر ماركت، فيمكنك جني أموال أكثر بكثير من كونك موظف أمن في مطار سخيبول”.

وتابع فان دوسبرغ: “ربما يحتاجون الآن إلى العودة بما رأيناه بشأن تدابير الطوارئ، ولكن أيضًا التأكد من أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتنفيذ تغييرات هيكلية مستدامة لتحسين الوظائف في مطار سخيبول”.

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