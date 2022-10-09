البرلمان يقرر استضافة وزير الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية على كردستان

2022/10/09 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الاحد استضافة وزير الخارجية فؤاد حسين الأسبوع المقبل لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية على إقليم كردستان.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، “عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب عامر الفائز رئيس السن وبحضور اعضاء من اللجنة اجتماعها السادس اليوم الاحد لمناقشة المهام الرقابية والتشريعية”.

وجرى خلال الاجتماع ، بحسب البيان “تسمية اعضاء عن اللجنة بناء على توجيه رئيس المجلس في جلسة امس بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية لمناقشة الاعتداءات الاخيرة الأيرانية والتركية على مناطق أقليم كوردستان العراق”.

واتفق اعضاء اللجنة على “أستضافة وزير الخارجية في الأسبوع الجاري حسب توجيه رئيس المجلس، فيما تم تأجيل مناقشة ورفع مشروعات القوانين للتصويت لأستكمال اولياتها من الجهات ذات العلاقة .

كما ناقش اعضاء لجنة العلاقات الخارجية “موضوع مشاركة اللجنة في المحافل الدولية بشكلٍ عام والبرلمانات الدولية خاصة”.

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