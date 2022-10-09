الأمن النيابية ترفع توصياتها إلى رئاسة البرلمان لإدراج قانون جرائم المعلوماتية للقراءة الأولى

2022/10/09 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفعت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، اليوم الاحد، توصياتها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج مشروع قانون جرائم المعلوماتية للقراءة الأولى.

وقالت اللجنة في بيان صحفي “عقدت لجنة الامن والدفاع اجتماعها الدوري المرقم 12 اليوم الاحد 10/9 برئاسة خالد العبيدي وحضور اعضاء اللجنة وناقشت اللجنة ضمن اعمالها في الجانب التشريعي وتمت قراءة مشروع قانون جرائم المعلوماتية قراءة اولى في اللجنة ورفعت توصياتها الى رئاسة مجلس النواب لادراج مشروع القانون للقراءة الاولى ضمن اعمال الجلسات المقبلة للمجلس”.

واضاف البيان “شكلت اللجنة ثلاث لجان فرعية لتدقيق اعمال وزارة الدفاع برئاسة النائب سكفان يوسف والداخلية برئاسة النائب زياد الجنابي وجهاز مكافحة الارهاب برئاسة النائب ياسر اسكندرجواد وتوت على ان تقدم نتائج اعمالها بعد شهر من مباشرتها”.

وقررت اللجنة “استضافة رئيس جهاز الامن الوطني العراقي خلال هذا الاسبوع واللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت لاحق”.

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