الدوري المصري: إقامة المباريات خلال كأس العالم 2022.. وتحديد موعد مواجهة الأهلي والزمالك

2022/10/09 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية في مصر، إن منافسات الدوري المصري لن تتوقف خلال بطولة كأس العالم 2022، بل ستلعب 4 جولات كحد أقصى بالتزامن مع مونديال قطر.

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