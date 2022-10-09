شاهد بالفيديو.. إذا كنت تعتقد أن الأهرامات موجودة في مصر فقط.. فأنت مخطئ؛ فهي تنتشر في عدة دول أخرى ومنها العراق!

2022/10/09 | 20:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gnuqXtM-dFQ

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