2022/10/09 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XLklmkONR08

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بكاء وسجود لأب رزق بمولود بعد 11 عامًا من الانتظار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بكاء وسجود لأب رزق بمولود بعد 11 عامًا من الانتظار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).