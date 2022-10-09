2022/10/09 | 20:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن نادي الطلبة من تحقيق الفوز على نادي القاسم بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح القاسم اهداف المباراة عن طريق اللاعب رضا محمد حاجم، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول الذي انتهى بهذا الهدف.

وتمكن نادي الطلبة من تعديل النتيجة في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب حسين عبدالله لاوند، قبل أن يتمكن نفس اللاعب من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 وفي الوقت بدل الضائع تمكن اللاعب حسين يونس من تسجيل الهدف الثالث للانيق في الدقيقة 92 من زمن المباراة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنيق يخطف أول ثلاث نقاط من أمام فريق القاسم في افتتاح الدوري الممتاز لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنيق يخطف أول ثلاث نقاط من أمام فريق القاسم في افتتاح الدوري الممتاز لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).