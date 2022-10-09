صيانة لشبكة الأنابيب الناقلة للغاز الإيراني تتسبّب بفقدان قدرة توليد تصل نحو 2500 ميكا واط

2022/10/09 | 20:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، إن الصيانة الدورية لأنابيب الغاز الإيرانية، تسببت بفقدان 2500 ميغا واط من منظومة الطاقة.

وأوضحت الوزارة في بيان، إنه “بحسب طلب الجانب الإيراني بإجراء أعمال صيانة ضرورية ومبرمجة لشبكة الأنابيب الناقلة للغاز للمنطقة الوسطى وداخل أراضيهم، للفترة من ١٠ – ١٥ تشرين الاول٢٠٢٢، ما سيتسبّب بفقدان قدرة توليدية تصل لنحو ٢٥٠٠ ميكا واط في عموم المنظومة الوطنية، نظراً لتوقف ضخ الغاز المورد”.

وأضافت أن “ذلك سيؤثر بجزء يسير على ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء في بغداد والمناطق الوسطى للفترة المشار اليها اعلاه”.

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