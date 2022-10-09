2022/10/09 | 20:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوروبا وواشنطن وطوكيو تطلب موقفاً عراقياً بشأن الاستفتاء الروسي وحدود (دولة أوكرانيا) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/09 | 20:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوروبا وواشنطن وطوكيو تطلب موقفاً عراقياً بشأن الاستفتاء الروسي وحدود (دولة أوكرانيا)) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوروبا وواشنطن وطوكيو تطلب موقفاً عراقياً بشأن الاستفتاء الروسي وحدود (دولة أوكرانيا)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).