2022/10/09 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3WumnuQccCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما بين التمليك والايجار.. الانقسام يعود مجددا على مشروع قانون التجاوزات السكنية.. في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما بين التمليك والايجار.. الانقسام يعود مجددا على مشروع قانون التجاوزات السكنية.. في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).