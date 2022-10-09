طالباني والخزعلي يبحثان المستجدات السياسية

2022/10/09 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، والأمين العام لحركة (عصائب أهل الحق)قيس الخزعلي، اليوم الأحد، آخر المستجدات السياسية ومساعي الوصول إلى حوار وطني ومرحلة سياسية جديدة.وذكر بيان لمكتب طالباني تلقاه/المركز […]

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