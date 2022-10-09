أردوغان: مستعدون للشتاء وأسعار الغاز هي مشكلتنا الوحيدة

2022/10/09 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستعدة بشكل كامل لفصل الشتاء، فيما المشكلة الوحيدة تكمن في تأمين الغاز للمواطنين بأسعار مناسبة للجميع.وقال أردوغان: “مشكلتنا هي كيفية تأمين الغاز لمواطنينا […]

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