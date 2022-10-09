البنوك المصرية ترفع العائد على الدولار بأكثر من 100%

2022/10/09 | 20:25 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع العائد على الأوعية الادخارية بأكثر من 100%

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