طالباني للخزعلي: لابد أن تكون الحكومة القادمة حامية لحقوق الجميع

2022/10/09 | 20:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: دعا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، والأمين العام لحركة عصائب...

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