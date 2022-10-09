2022/10/09 | 20:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة البرلمان يقرر استضافة وزير الخارجية بشأن الاعتداءات على إقليم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يقرر استضافة وزير الخارجية بشأن الاعتداءات على إقليم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يقرر استضافة وزير الخارجية بشأن الاعتداءات على إقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).