توقعات بانخفاض واضح في درجات الحرارة يوم غد

2022/10/09 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، ان يشهد العراق غداً الاثنين انخفاضاً واضحاً بدرجات الحرارة في مدن وسط وغرب وشمال البلاد بفارق 4-5 درجات مئوية.

وقال عطية في منشور على فيس بوك ” يشهد العراق غداً الاثنين انخفاضاً واضحاً بدرجات الحرارة في مدن وسط وغرب وشمال البلاد بفارق 4-5 درجات مئوية”، مبينا “اما مدن الجنوب والفرات الاوسط فيكون الانخفاض خلال ساعات مساء الاثنين وصباح الثلاثاء”.

واضافعطية “تستمر الرطوبة مرتفعة في مدن الجنوب لغاية ليل او فجر الاثنين”، لافتا الى “توقعات بتشكل ضباب متوسط الشدة في جنوب وشرق البصرة فجر وصباح الاثنين”.

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