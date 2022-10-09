الإفراج عن فنان عراقي وتسوية عشائرية مع ذوي ضحية دهسه بعجلته

2022/10/09 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفرجت السلطات الأمنية والقضائية عن فناة عراقي بعد حبسه لـ 12 يوماً بسب حادث دهس بعجلته لقي فيها شخصاً مصرعه.وقال الفنان غسان اسماعيل في منشور له على صفحته في الفيسبوك :”لم أستطع توضيح شيء سابقا بخصوص الاخبار الكاذبة التي نُشرت على مواقع التواصل، لذلك أخبركم الآن: في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ، كنتُ وزوجتي على طريق (سريع الدورة)، حين اكتشفنا ان الشوارع مقطوعة وأنه لا يمكننا المضيّ الّا عكس اتجاه السير، وحين فعلتُ ذلك قضت مشيئة الله بحادث توفّي فيه رجل من عائلة كريمة، لذلك تحمّلتُ كامل المسؤولية عن ذلك بقلب حزين على خسارة الفقيد”.وأضاف “فور الحادث ، كل شيء كان ضبابيا، كانت زوجتي في غيبوبة وكنتُ فاقدا للوعي ولا ادرك ما حولي، قام أهل الخير بنقلنا الى المستشفى، وبعد أن أدركتُ مكان تواجدي ، سلّمتُ نفسي، وبقيتُ في الحبس ١٢ يوما، كنتُ أموت في الساعة ألف مرة ما بين حزني على الفقيد وقلقي على زوجتي حتى افاقت بعد يومين من غيبوبتها وما زال طريق العلاج طويلا امامنا، لكن بعد أن وافق أهل الفقيد على التنازل عن الحق الخاص وأوفوا بكلمتهم؛ انتهت اجراءات المحكمة”.وتابع اسماعيل :”الآن أعود الى أهلي محمّلا بذاكرة غير التي خرجتُ بها من البيت، ذاكرة مليئة بالغروب الموحش وربما بخوف كبير من المجهول، ما حصل كان صدمة على كل الاصعدة، وبين لحظة واخرى تغيّر عالمي.



أعودُ الان الى عائلتي الصغيرة وأولادي حاملا دعواتكم ومحبّتكم ودعمكم، دعواتكم التي كانت نافذتي الى الحرية.



كانت محنة صعبة خاصة بعد وفاة والدتي التي رحلت منذ أسابيع قليلة، لم أظنّ أنني سأصمد بعد صدمتين متتاليتين مثل هاتين، لكنني فعلتُ لأن الله لا يكلّف نفسا الّا وسعها وله الحمد.”.وأستطرد بالقول “أريد أن أعزّي أوّلا أهل الفقيد (وسام سمير محمود العزّاوي) (الضحية)على خسارتهم الكبيرة ، بفاجعتهم التي أخذتْ مأخذا كبيرا وحزينا في داخلي، وأن أشكرهم لأنهم استجابوا لقضاء الله وقدره ومنحوني فرصة أن أجتمع بعائلتي مجددا”.وقدم الفنان العراقي “شكره وتقديره بصدق موقف عشيرتي (عشيرة شمّر) على موقفهم النبيل والأصيل والاستثنائي في اتمام الصلح، وعلى رأسهم الشيخ الاصيل (أبو وسام الشمّري) ، وأثمّن وأعتزّ بجهود (عشائر العزّة) لموقفهم الانساني في الحادث الاليم ، من شيوخ وأكابر محترمين والذين كان كرمهم كبيرا في منح الوقت والجهد لاتمام الصلح والتنازل ، وعلى وجه الخصوص الشيخ (خيزران) نجل الشيخ (طلال حبيب الخيزران) شيخ العزّة العام والشيخ (جليل كزار العزّاوي)، لانهم عكسوا صورة آبائهم الكرام في حفاوة استقبالهم لنا وتفانيهم وحُسن تقبّلهم الكريم لقضاء الله وقدَره و اكتفوا بأخذ الديّة الشرعية المعتمدة من قبل المرجعية، وأشكر كل شيوخ العشائر الذين حضروا مجلس الصلح العشائري وساهموا مساهمة كبيرة في الصلح و التنازل، كذلك أشكر دور اخوتي وأساتذتي من الفنانين الكبار والشعراء الرائعين وكل الأصدقاء والأحبة”.

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