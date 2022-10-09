أميركا في العصر الجليدي

2022/10/09 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلاف من آثار الأقدام تمتد لأميال عبر متنزه وايت ساندز الوطني في ولاية نيو مكسيكو، حيث تسجل اللحظات التي واجه فيها البشر في العصر الجليدي وحوشا أصبحت منقرضة الآن، بما في ذلك حيوانات كسلان الأرض والماموث العمالقة.ما الذي يمكن أن تكشفه آثار الأقدام هذه عن سكان الأميركتين وكيف كانت الحياة في نهاية العصر الجليدي الأخير؟

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