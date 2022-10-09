2022/10/09 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GRrT8sfyLxw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. مواطنون يعربون عن قلقهم من النزاعات الدائرة بين الفصائل المتناحرة التي تهدد السلم الأهلي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. مواطنون يعربون عن قلقهم من النزاعات الدائرة بين الفصائل المتناحرة التي تهدد السلم الأهلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).