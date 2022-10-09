توجه حكومي لإدراج مشاريع حيوية واستراتيجية ضمن الاتفاقية العراقية الصينية

2022/10/09 | 21:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، عن توجهات حكومية لإدراج المشاريع الحيوية والاستراتيجية ضمن الاتفاقية بين العراق والصين.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هناك توجهات حكومية لإدراج المشاريع الحيوية والاستراتيجية الذي يحتاجها البلد ضمن الاتفاقية بين العراق والصين"، لافتا الى أن "هذه المشاريع المراد ادراجها هي ضمن قطاعات الطرق والجسور والبنية التحتية (محطات المجاري ومحطات تحلية المياه)، والطاقة بشقيها النفط والكهرباء".

وأضاف، أن "هنالك مشروع انشاء 15 مستشفى بسعة 200 سرير في كل محافظة، بالإضافة إلى وجود مشاريع ستدرج ايضا منها سكك الحديد والموانئ"، مبينا أن "وزارة التخطيط تعمل على اعداد تلك المشاريع العملاقة بالتنسيق مع الجهات القطاعية وبحسب الاولوية والحاجة الملحة لاستكمال كافة الاجراءات القانونية والادارية والفنية والمالية لإحالة تلك المشاريع للشركات الصينية الرصينة".

وتابع أن "تلك المشاريع ستعمل على ادامة البنية التحتية واحداث تغير نوعي شامل في عموم مناطق العراق".

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