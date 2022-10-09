شاهد لحظة اختراق محطة البث الحكومية في إيران.. ما الرسالة التي حملها لخامنئي؟

2022/10/09 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُزعم أن الإذاعة الحكومية الإيرانية IRINN (شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية) تعرضت للاختراق خلال برنامجها الإخباري الليلي، وفقًا للموقع الأخباري "IranWire" المؤيد للإصلاح، والذي شارك مقطعًا من بث لحظات القرصنة.ولدى مراسلة ندى بشير المزيد من التفاصيل عن الموضوع.

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