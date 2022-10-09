في مباراة مثيرة.. أرسنال يستعيد صدارة الدوري بعد فوزه على ليفربول بثلاثة اهداف لهدفين

2022/10/09 | 21:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه ليفربول 3-2 مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العاشرة.

وأحرز هدفي أرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (1) وبوكايو ساكا (45+5 و76)، فيما سجل داروين نونيز (34) وروبرتو فيرمينو (53) هدفي ليفربول.

وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 24 نقطة، ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 10 نقاط في المركز العاشر.

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