نائب يعلق على قانون التجاوزات ويتوقع عدم تمريره

2022/10/09 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق النائب المستقل مصطفى سند، اليوم الأحد، على قانون التجاوزات، متوقعا عدم تمريره.

وقال سند في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قانون التجاوزات وكل القوانين التي ستقرأ هذه الفترة ومنها قانون النفط الوطنية وخمسين قانونا اخرا، هي مشاريع قوانين مرسلة من قبل الحكومة، وترى رئاسة مجلس النواب ان على المجلس قرائتها قراءة أولى فقط ثم نقاشها، واتخاذ القرار بالتصويت عليها او ردها".

وأوضح ان "مسودة كل قانون تقرأ القراءة الأولى بدون نقاش او مداخلات ثم تقرأ القراءة الثانية مع فتح النقاشات، ثم القراءة الثالثة مع تعديل وحذف واضافة وعندها يصبح القانون نافذ وينشر بالجريدة الرسمية"، مبينا ان "اغلب التوقعات تؤكد بأن قانون التجاوزات سيرد".

هذا وناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب محما خليل رئيس السن وحضور اعضاءها اليوم الاحد مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية.

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