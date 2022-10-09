وكيل المرجع السيستاني يستبق العام الدراسي الجديد بدعوة تخص التربية والتعليم

2022/10/09 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا وكيل المرجعية العليا والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، الأحد، إلى دعم ملف التربية والتعليم.

وقال الصافي خلال اجتماع له مع الكوادر التدريسية في العتبة العباسية اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "التربية والتعليم الركيزة الأساسية التي يقاس من خلالها تقدم المجتمعات وتطورها، وهذا الملف يعد من الملفات المهمة التي تولي العتبة العباسية المقدسة اهتماماً بالغاً بدعمها وتطويرها".

وأشار الى "أهمية بذل الجهود الممكنة للارتقاء بمستوى المتعلمين والمتعلمات سواء أكان ذلك في محافظة كربلاء أم في بقية المحافظات العراقية الأخرى".

ودعا إلى "تهيئة السبل الجديرة بتحقيق الجودة الشاملة في مجال التربية والتعليم بهدف تحقيق الرؤيا الأسمى بإعداد متعلم قيمي فاعل منمى تنمية شاملة".

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