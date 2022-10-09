2022/10/09 | 21:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wSJG9t9km4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جريمة تحرش تشعل غضب الشارع العراقي | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جريمة تحرش تشعل غضب الشارع العراقي | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).