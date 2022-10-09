إسرائيل تحذر حزب الله وتهدد بتدمير لبنان

2022/10/09 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس حزبَ الله من مهاجمة إسرائيل برا أو بحرا.متوعدا بتديمر لبنان إن اتسعت المواجهة.جاء ذلك بعد بدء تل أبيب ضخَّ الغاز بشكل تجريبي من حقل […]

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