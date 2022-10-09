2022/10/09 | 21:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توجه بعدم السماح بقبول الأطفال المستمعين بالمدارس الحكومية والأهلية "وثيقة ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توجه بعدم السماح بقبول الأطفال المستمعين بالمدارس الحكومية والأهلية "وثيقة ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).