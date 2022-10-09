تنويه عاجل.. بريطانيا تواجه نقصاً حاداً في الأيدي العاملة وهذه الوظائف المطلوبة

2022/10/09 | 21:33 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه بريطانيا نقصا حادا في اليد العاملة لسد الطلب الكبير لشغل الوظائف التي يحتاجها السوق وظلت شاغرة منذ أشهر.

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